طريقة تحضير البيتزا والصلصة في المنزل

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل البيتزا في المنزل.

طريقة عمل البيتزا في المنزل:

المكونات..

3 كوب دقيق.

1 كوب لبن دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت (يفضل زيت زيتون).

نصف كوب زبادي.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح حسب الرغبة.

أضيفي رشة ثوم بودر لتحصلي على مذاق بيتزا المطاعم.





طريقة التحضير..

قومي بمزج اللبن مع الزبادي جيدًا.

اخلطي السكر مع الخميرة جيدًا ثم أضيفي لهم كوبًا من الدقيق المنخول.

بعد التقليب جيدًا أضيفي رشة الملح وباقي الدقيق ثم الباكينج بودر وقلبي المكونات.

أضيفي المكونات السائلة كالزيت واللبن والزبادي واعجني مدة 10 دقائق.

غطي الوعاء جيدًا واتركيه في مكانٍ مُغلق دافئ مدةً لا تقل عن ساعة ونص حتى تختمر العجينة.





صلصة البيتزا:

السر في طريقة عمل البيتزا يكمن في الصلصة فقومي بإعدادها جيدًا وتكون كالتالي:

مكوناتها

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بصلة مفرية.

فلفل أخضر مقطع صغيرًا.

3 حبات طماطم منزوعة البذور مقطعة صغير.

نصف معلقة سكر.

2 معلقة كبيرة كاتشب.

رشة ملح.

رشة زعتر.

رشة ثوم بودر.

رشة فلفل أسود





طريقة تحضير الصلصة:

قلبي البصلة في الزيت قليلًا حتى تذبل، ثم أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر وغطي الخليط حتى يتم النضج.

ضعي الزعتر والسكر والملح والفلفل والكاتشب وقلبي جيدًا.

اتركي المكونات تندمج ثم ارفعيها من على النار بعد أن يجف السائل منها تمامًا.

افردي العجينة بسمك 1 سم تقريبًا في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت، ضعي الصلصة فوق العجينة بعد أن تبرد وقومي بتوزيعها جيدًا حتى تغطي كل سطح العجينة، ثم أضيفي مكونات الحشو على وجه العجينة فوق الصلصة حسب رغبتك ثم اخبزيها في فرن تم إشعاله مسبقًا.