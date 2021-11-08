رفع كفاءة وتطوير المدخل الشمالي للغردقة

أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة اليوم الأحد أنه فى إطار الطفرة التى تشهدها الغردقة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المدينة واستكمالا لأعمال رصف الشوارع فى محيط المشروعات الخدمية الجديدة لتيسير وسهولة الحركة وتحسين الصورة البصرية.



فقد استكملت المدينة أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الشمالي من تركيب وترميم البرادورة والأنترلوك .



وأوضح رأفت أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة بما يساهم فى تحسين المظهر الجمالي والحضاري الغردقة .



على الجانب الآخر قامت ، لجنة مشكلة من الإدارة العامة لشئون البيئة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وشرطة البيئة بالاضافة الي مشاركة المجتمع المدني للمرور علي شبكة الصرف بالغردقة في إطار الاهتمام المستمر من قِبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بأعمال توصيل شبكة الصرف الصحي بجميع مناطق مدينة الغردقة ، واستجابة لشكوي المواطنين .



قامت اللجنة بعمل معاينات طفح مياه الصرف الصحي من الخزانات الخاصة بالعمارات وكذلك التوصيل على الشبكة التي لم تدخل الخدمة بمنطقة شارع المدارس وتلاحظ التزام السادة المواطنين و عدم وجود طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة نتيجة لسرعة استجابة قسم الشكاوي البيئية لشكاوى المواطنين مراعاة وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم .



كما تم إزالة كمية كبيرة من المياه بالطريق العام أمام كمبوند سياحى بطريق الممشي السياحى ناتجة عن ري الأشجار وذلك باستخدام سيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و عمال أحد المنتجعات السياحية ، وتم تنظيف الطريق ، وتم التأكيد علي المهندس المسئول بعدم ري الأشجار بكميات كبيرة من المياه .



يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أصدر تعليماته بقيام اللجنة بالمرور علي كافة شبكات الصرف الصحي داخل مدينة الغردقة بدء من يوم ١ نوفمبر الي نهاية الشهر الجاري .