بانوراما أكتوبر ومسرح البالون ضمن فعاليات "طلاب من أجل مصر" فى ملتقى الجامعات

قام الوفد المشارك من أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان فى فعاليات الملتقى الأول لمبادرة أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية والمقام تحت شعار "معا بالعلم والعمل"، بزيارة بانوراما حرب 6 أكتوبر، وكذلك حضور أحد العروض الفنية الثقافية بمسرح البالون، وتأتى هذه الزيارة ومشاركة الطلاب تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.



هذا وقد أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تحرص على مشاركة الطلاب فى الفعاليات التى تساهم فى تنمية وعي شبابها بأحداث الماضي وتاريخ مصرالحافل بالإنجازات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية، للتعريف بإنجازات مصر، إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب في المجتمع فهؤلاء الشباب هم العنصر الأساسي في النهوض بالمجتمع و الارتقاء به.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمثل هذه الزيارات الميدانية التي من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات العسكرية المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي هؤلاء الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة.

كما أفاد الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومدير معهد إعداد القادة، أن الزيارة تضمنت تفقد الأعمال المتحفية بالمبني الرئيسي للبانوراما، وكذلك البهو الداخلي وقاعات الصمود والتحدي، وأيضا القاعة الدائرية، وساحة العرض المكشوفة، وغيرها التى من شأنها أن تعرف الطلاب وتحكى لهم أهم الحروب التي خاضتها مصر، والملحمة التي قادها الجيش المصرى والتى ابهرت العالم، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية إكساب الطالب معلومات جديدة، وتعزيز الولاء والانتماء لدى الطلاب، وكذلك إثراء الوعي التنويري الفنى والثقافى لدى الطلاب من خلال حضور أحد العروض الفنية الثقافية بمسرح البالون، بما يساهم فى تجسد أهمية وقيمة الفنون وتأثيراتها الايجابية فى تنمية الوعى وبناء الشخصية لدى طلاب الجامعة.