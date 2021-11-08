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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده..أسرة رائد فن الكاريكاتير محمد رخا يروون محطات في حياته

أسرة رائد فن الكاريكاتير
أسرة رائد فن الكاريكاتير محمد رخا

نظمت الجمعية المصرية للكاريكاتير احتفالية أمس بذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، بحضور أسرته و التقاط الصور والحديث عن رحلة كفاحه ونجاحه في نشر فن الكاريكاتير في مصر وكانت الجمعية قد اختارت هذا اليوم ليكون عيدا للكاريكاتير المصري يتم الاحتفال به سنويا.

شعورك بالاحتفال بذكرى ميلاد والدك الفنان محمد عبد المنعم رخا في الجمعية العامة للكاريكاتير؟

يقول جمال رخا ابن رائد فن الكاريكاتير محمد عبد المنعم رخا اشعر بالفخر و الشكر للجمعية المصرية للكاريكاتير لاختيارها يوم 7 نوفمبر كعيد للكاريكاتير وهو يوم مولد والدى و الاحتفال به سنويا و تقديره و الحديث عن اعماله الفنية و رحلته في الحياة فهو أول فنان مصري درس الكاريكاتير و عمل فيه بعدها ولقب بـ رائد فن الكاريكاتير في مصر وأن  عدد قليل جدا من عمل بالكاريكاتير و لكن ترك المجال بعد فترة قليلة .

 

كيف أثر والدك الفنان رخا في فن الكاريكاتير و نشره في مصر؟

أثر والدي في مجال الكاريكاتير بشكل كبير جدا  فبدأ عمله كفنان في مجلة “الفنان” للشيخ يونس القاضي عام 1927 وكان همه الأكبر الرسم فقط ولا ينظر لأي ماديات فوقتها كان أشهر الفنانين الموجودين في الساحة المصرية أجانب وكانت أجورهم عالية جدا لا تناسب ميزانيات الجرائد و المجلات فكان الرسم الكاريكاتيري غير موجود في مصر  و لكن قدم والدي فنه في الجرائد و المجلات وكان هدفه نشر الفن الكاريكاتيري و ليس الربح المادي وكان الكاريكاتير يعبر عن المشاكل التي يعيشها المواطن  السياسية و الاجتماعية فكانت الرسمة تغني القارئ عن قراة الخبر و يكفي النظر الى الرسم فمساهمته كانت كبيرة  و بعدها بعامين كان أشهر فنان كاريكاتير في مصر فتقبل الناس مادة فن الكاريكاتير و احبوه فرغب أصحاب الجرائد و المجلات في نشر هذا الفن عندهم فهو من زرع فكرة رسم الكاريكاتير لأول مرة وجاء من بعده الكثير من الفنانين.

 

حدثنا عن قصة سجنه بسبب الاساءة للملك في رسوماته؟

كانت قصة سجنه لمدة 4  سنوات كانت ظلم كبير له فدس له أحد عبارة على إحدى رسوماته مسيئة للملك وقتها " يسقط الملك" أو ما شابه و بالتالى حكم عليه بالسجن و قضى  4 سنوات ظلم فلم يكن له يد في الموضوع و لم تقابله أى عقبات أخرى في حياته غير تلك المشكلة.

 

هل سببت رسومات والدك التي تعبر عن المشاكل السياسية أي مشاكل له ؟

لم يقابل والدي أي مشاكل سياسية بخصوص رسومه فكان يرسم برأيه و ليس معني ان ينقض والدى احد انه يشتمه و لكن كان ينقضها بشكل مقبول للجميع دون ان يسئ لأحد فكان يتهافت أصحاب الجرائد و المجلات على والدى ليرسم لهم وكانت رسوماته تعبر عن الأوضاع  بطريقة مميزة و لا تسيء لاي احد.

الاستعانة بابنته سنية في رسم الكاريكاتير باسمها.. ما سر تلك القصة؟

كان في فترة من الفترات الأستاذ على أمين ومصطفى أمين انتقلوا  للمصور وكان صديقهم منذ زمن كبير و تربى معهم و كانوا يريدونه أن يرسم في تلك الجريدة و لكن لو يوافق وقتها رئيس التحرير فبدأ برسم الكاريكاتير في الجريدة تحت اسم ابنته سنية رخا وبعد فترة اكتشفوا أن رخا يرسم تحت اسم ابنته و وصل الأمر إلى جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه أن يرسم باسمه هو دون الاستعانة بأحد.

كيف كان يتعامل رخا مع ابنائه؟

كان اب حنون يحبنا بجنون و رعانا كلنا كنت في صغري اشارك في مسابقات كثيرة مثل السباحة و ركوب العجل و كرة القدم فكان يشجعني و يترك ما وراه لمشاركتى تلك اللحظات و يتابع حياتي انا و اخوتي ووفر لنا حياة كريمة و بالنسبة الى انه فنان فكانت مشاعره دفاقة.

ما السبب من وجهة نظرك  وراء انحسار فن الكاريكاتير؟

بدأ فن الكاريكاتير في الانحسار فكان في وقت ما كان يوجد الكثير من الرسامين في الجمهورية و اخبار اليوم وروزاليوسف وغيرها مثل صلاح جاهين و حجازي و بهجت و لكن الان لا يوجد رسومات كاريكاتير بكثافة زمان ولا اعرف السبب هل هو عدم اهتمام أو بسبب طغيان المواقع الالكترونية على الجرائد المصرية.

حدثنا عن شخصيات الكاريكاتير المشهورة له الى الان؟

ابتكر عدداً من الشخصيات التي نالت شهرة كبيرة مثل " رفيعة هانم، قرفان بيه , قصبي افندي , سكران باشا طينة, ابن البلد, غني حرب, بنت البلد, ميمي بيه" وكانت هذه الشخصيات مصرية صميمة في خفة دمها وتعبيرها عن نبض الشارع المصري، وتجسيدها أحلام المواطنين، وانتقادها للأوضاع الاجتماعية والسياسية برُوح لاذعة وخطوط جريئة.

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