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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد المواي تاي يدعو وزير الرياضة لحضور البطولة الإفريقية

صدى البلد

تقدم الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم، بدعوة رسمية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للمواي التاي التي تقام في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر 2021 والمؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022.

وقال محمد إبراهيم، إن البطولة الإفريقية للمواي تاي تقام في القاهرة لأول مرة في تاريخها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كلف بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لإنجاح البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر وسجلها الرائع في استضافة كافة الأحداث الرياضية سواء العربية أو القارية والدولية.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وكافة قيادات الوزارة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الأخيرة منذ إعلان استضافة مصر للحدث الإفريقي الضخم مرورا بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة والدعم اللازم لإنجاح البطولة.

وتشهد البطولة ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 12 دولة إفريقية بجانب حضور عدد كبير من مسئولي الاتحاد الدولي والإفريقي للعبة.  

ويشارك في البطولة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022 كل من المغرب، الجزائر، تونس،  السودان، ليبيا، السنغال، ساحل العاج، توجو، مدغشقر، موريشيوس، نيجيريا فضلا عن مصر الدولة المنظمة للحدث.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن الاتحاد يعمل على توفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة في البطولة الإفريقية من أجل نجاحها بالشكل المطلوب الذي يليق بسمعة مصر الرياضية في تنظيم كافة الأحداث الرياضية سواء العربية أو القارية أو الدولية.

وتقرر إقامة منافسات البطولة الإفريقية للمواي تاي للاعبين واللاعبات في الأعمار السنية بداية من 17 حتى 40 عاما في منافسات أوزان 45 كجم حتى فوق الـ 91+ كجم.

وضمت عناصر المنتخب 20 لاعبا ولاعبة بواقع 13 لاعبا و 7 لاعبات وضمت القائمة كلا من: عمر علي عواد، إبراهيم دياب، محمود عاطف، أحمد عبد الواحد، عمرو جمال، سيف الله خالد، محمود جمال مبروك، أحمد سليمان، أحمد الشمي، إسلام محمد فتحي، أحمد سامي عبد المنعم، أحمد ناصف، محمد عبد العظيم، مريم جابر، هدى وليد، مبروكة، يمنى أحمد رزق، فاطمة عطا، منة الله صلاح، وشروق فوزي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المشارك في البطولة الإفريقية للمواي تاي إسلام نجيب مدربا وحسين صقر مشرف منتخبات.

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