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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة" تكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الطماطم

الطماطم
الطماطم

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المصري، معلقا "نتيجة طبيعة الطقس هناك عروات وهناك أوقات معينة يتم زراعة الطماطم فيها".

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في القطاع الزراعي ولضبط أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق.

 

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مجنونة ياقوطة.. هل ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟|الزراعة تجيب

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سيصل لـ 10 جنيهات..الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

 وتابع محمد القرش: "هناك فواصل بين العروات وبين حصاد موسم وبداية زراعة موسم جديد، وستنخفض أسعار الطماطم مرة أخرى خلال أسابيع مع بداية حصاد العروة الجديدة".

وأشار متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير إلى أن مشروع تعزيز القدرات التسويقية "برايم" يعمل على التجفيف الكامل للحاصلات الزراعية مثل الطماطم والطماطم والمانجو والمحاصيل الزراعية مما يجعل المحصول لديه فترة صلاحية أطول ليس أسبوع وأسبوعين وإنما تصل لـ 3 سنوات ، موضحًا أن من أهم مميزات هذا المشروع هو عدم وجود أي فرصة للتلوث كما أنه يخزن المحاصيل فى سعة تخزينية أقل.

أسعار معقولة

وقال الدكتور علاء البحراوى اخصائى زراعة البساتين بوزارة الزراعة  ، إن أسعار الطماطم بالأسواق تتراوح من 6 لـ 8 جنيهات وهى أسعار معقولة خاصة بالنسبة لتكلفة زراعة الطماطم ، مضيفا أن أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة الحالية وتصل إلي 10 جنيهات بسبب فاصل العروات وارتفاع درجات الحرارة الغير متوقع ثم تعود لأسعارها الطبيعية  مرة أخرى .

وأكد "البحراوي" أنه أذا تم توفير تقاوى الطماطم وتوزيعها على المزارعين سريعًا لن يتم ارتفاع أسعار الطماطم وستصل إلى 6 جنيهات فقط ، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى وعلق قائلا: "ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر يحدث كل عام ونرجع نقول مجنونة ياقوطة لحين عودة أسعارها الطبيعية.

اسعار الطماطم أسعارالطماطم الطماطم الزراعة علاء البحراوى

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