عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تحدد الفترة الزمنية المطلوبة بين جرعتي لقاح موديرنا

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشوراً توعوياً للمواطنين بشأن فترات التباعد بين الجرعة الأولي والجرعة الثانية  من لقاح “ موديرنا:” 

 وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن كافة اللقاحات الموجودة في مصر آمنة ، وذات فاعلية عالية  وجميعها تم خضوعها للفحص الشامل من هيئة الدواء المصرية  . 

خالد عبدالغفار: استقبال 3 ملايين و575 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" بمطار القاهرة الدولي اليوم

"الأغذية والأدوية الأمريكية" تؤجل الموافقة على لقاح "موديرنا"

وأوضحت  وزارة الصحة والسكان ، أن الفترة بين الجرعة الأولي والجرعة الثانية  من لقاح “ موديرنا:” 21 يوماًَ 

 

 دفعة جديدة من لقاح موديرنا

علن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر  3 ملايين و575 ألفاً و40 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ضمن خطة الدولة في التنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.


وأوضح  الدكتور خالد عبدالغفار أن لقاح "موديرنا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات "موديرنا" يوم الأحد الماضي بإجمالي 784 ألفًا و 280 جرعة، مقدمة من دولة كندا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

الصحة الجرعة الأولى الجرعة الثانية مودرنا هيئة الدواء

ترشيحاتنا

معروفين بالقطن.. وزير قطاع الأعمال: سنغزو العالم بمنتجات الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: مصنع الغزل والنسيج بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم..فيديو

نشأت الديهي: زيادة قوات حرس الحدود في رفح إجراء يدعو للفخر والاعتزاز

بسبب اتهامات بالمحسوبية.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض الوقوف أمام البرلمان

طبيب في الصين: متحور "هيهي" متواجد على السوشيال ميديا فقط ..فيديو

وزير الاتصالات: الدولة رصدت 1.1 مليار جنيه لتدريب الشباب هذا العام.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

الدم بقى نار.. عم يحرق ابن شقيقه حتى الموت بسبب 20 جنيه

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

قوات تيجراي تقترب من أديس أبابا.. وآبي أحمد يستغيث: تبرعوا للجيش

ذهب للمقهي فعاد قتيلا.. تشييع جثمان ضحية لعب "الدومينو" فى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلاب| كيموكونو الصعيد خالٍ من المواد الحافظة.. نوستالجيا

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

فيديو

لاحتجاز توك توك خاص به.. تصرف غريب لسائق فوق كوبري بالمحلة

طلب منه الهدوء.. مبروك عطية يكشف حقيقة اعتدائه على شاب داخل مسجد

راجل صعيدي.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي قبل زفافهما بأيام

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ