أخبار السيارات.. رابطة التجار: مؤتمر النقل الذكي يعكس اهتمام الرئيس بالكهربائية.. وتعليق على قرار حماية المستهلك بشأن الأوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
رابطة التجار : مؤتمر النقل الذكي يعكس مدى اهتمام الرئيس بإنجاح فكرة السيارات الكهربائية
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر تعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي تساعد على إنجاح فكرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر واستخدام الطاقة النظيفة.
محمد نجاح : معرض النقل الذكي يساعد على توطين صناعة السيارات الكهربائية
قال محمد نجاح عضو لجنة الصناعة في نقابة المهندسين إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر ، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بملف السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها .
"رابطة التجار" تعلق على قرار "حماية المستهلك" بشأن "الأوفر برايس"
أكد المستشار اسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن ما نشر بالجريدة الرسمية من قرار خاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات، قرار سليم للتصدى لمثل هذه الظاهرة .
أغلى 5 سيارات خارقة بمحرك W16 من بوجاتي تغزو العالم في 2021
يتميز صانع السيارات الفرنسي الأنيق "بوجاتي" بجودة وقوة سياراته الفارهة والأنيقة ذات التصميم الرياضي المذهل التي تجذب فئات كبيرة من الأثرياء و محبي تجميع السيارات الأسطورية التي تتوفر بأعداد محدودة تصل في بعض الأحيان الي نسخة واحده فقط ، وتصنف دائما ضمن الأسرع والأثمن في العالم .
ارتفاع سعر سوزوكي سياز موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي داخل السوق المحلى المصرى ، عن ارتفاع جديد في أسعار سياراتها من طراز سياز موديل 2022 .