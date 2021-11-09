أخبار السيارات.. رابطة التجار: مؤتمر النقل الذكي يعكس اهتمام الرئيس بالكهربائية.. وتعليق على قرار حماية المستهلك بشأن الأوفر برايس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي و اللوجستيات والتحول للنقل الأخضر تعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات التي تساعد على إنجاح فكرة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر واستخدام الطاقة النظيفة.

قال محمد نجاح عضو لجنة الصناعة في نقابة المهندسين إن إقامة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر ، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بملف السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها .



أكد المستشار اسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن ما نشر بالجريدة الرسمية من قرار خاص بحماية المستهلك بشأن ظاهرة الأوفر برايس بهدف الإعلان عن أسعار السيارات، قرار سليم للتصدى لمثل هذه الظاهرة .

يتميز صانع السيارات الفرنسي الأنيق "بوجاتي" بجودة وقوة سياراته الفارهة والأنيقة ذات التصميم الرياضي المذهل التي تجذب فئات كبيرة من الأثرياء و محبي تجميع السيارات الأسطورية التي تتوفر بأعداد محدودة تصل في بعض الأحيان الي نسخة واحده فقط ، وتصنف دائما ضمن الأسرع والأثمن في العالم .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي داخل السوق المحلى المصرى ، عن ارتفاع جديد في أسعار سياراتها من طراز سياز موديل 2022 .