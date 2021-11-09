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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آلام العمود الفقري.. سامية خضر: الأسرة والمدرسة والإعلام لهم دور في بناء الوعي المجتمعي

الدكتورة سامية خضر
الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه للإعلام دور كبير في الوعي المجتمعي، مضيفة أن المنزل له دور والمدرسة والمسجد في هذا الأمر.

 

وأضافت سامية خضر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الأسرة والمدرسة والإعلام لهم دور في بناء الوعي المجتمعي.


وتابعت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الأم لها دور هام في وعي الطفل بشكل سليم، ولا يمكن إغفال أهمية هذا الدور، واصفة الأم بأنها العمود الفقري للأسرة.


وأكملت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن السوشيال ميديا مؤثرة بشكل كبير في الوعي المجتمعي، مستدركة أن لا يوجد برامج تليفزيونية وإذاعية للطفل حاليا، وهذا الأمر يؤثر سلبا على الأطفال.


وأكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن لا توجد رقابة حاليا مع الحديث عن الحريات.
 

سامية خضر علم الاجتماع الوعى المجتمعى العمود الفقرى برامج تليفزيونية

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