برلمانية توجه نصائح للمستهلكين أثناء الشراء في البلاك فرايداى

قدمت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، حزمة من النصائح للمواطنين تزامنا مع “ البلاك فرايداي، قائلة:” يجيب توخي الحذر أثناء عملية الشراء في هذا اليوم بسبب أن هناك فئة غير مسئولة تقوم بخداع المواطنين بتقديم أسعار وهمية للدفع المستهلك للشراء".

وأكدت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، علي ضرورة أن يلتزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يقوم بالإعلان عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بسرعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك حال اكتشاف أي تلاعب او خداع من جانب التجار، مؤكدة أن هناك عقوبات قوية تنتظر أصحاب القلوب السوداء مستغلي اندفاع المستهلكين الى الشراء بهدف جني الأموال فقط وليس بهدف التيسير وتقديم العروض الهادفة.

موعد البلاك فرايداي

ويحل موعد «البلاك فرايداى» سنويا، يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تستعد كبرى المولات والمتاجر في تقديم عروض تنافسية للمواطنين بنسب تفوق عن العروض المبرمة طوال العام.

عقوبة العروض الوهمية

تندرج عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار تحت قضايا أمن دولة طوارئ، طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة -وفقا للمادة 66 من القانون- إلى تغريم صاحب المحل غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بحد أقصى.

ولا تقف عقوبة العروض الوهمية في تخفيض الأسعار عند هذا الحد، فقد تصل أيضا إلى حبس صاحب المحل، مع مصادرة البضاعة المباعة.