عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تسجيل 929 حالة إيجابية و54 وفاة بفيروس كورونا.. السيسي يتصدر تريند تويتر: القائد والقدوة.. تعرف على المصرية هدى قطب عقب ذكر وزير الخارجية لها

صدى البلد

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية ومنها بيان وزارة الصحة بشأن إصابات ووفيات كورونا، ونرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 929 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 522 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى اليوم.

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال
تقدمت جمهورية مصر العربية، بالتعازي لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

تعرف على المصرية هدى قطب عقب ذكر وزير الخارجية الأمريكية لاسمها
استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، بالمصرية الأمريكية هدى قطب، التي تقدم البرامج في التلفزيون الأمريكي، كدليل على العلاقات المصرية الأمريكية، ونحن نرصد تفاصيل عن المذيعة المصرية هدى قطب.

مع اشتعال الأوضاع.. حكومة آبي أحمد تقيد مواقع التواصل الاجتماعي
أفادت وسائل الإعلام أن الحكومة الإثيوبية قيدت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مرصد متخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم.

السلطات العراقية تحدد 3 متهمين في محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي
أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية حددت 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

لجنة الحكام تعلن معاقبة محمد عادل بسبب تصريح الاحتواء
قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وإنعدام الرؤية.

السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: القائد والقدوة
دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بسبب الشبورة.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي أمام المرور
أغلقت الادارة العامة للمرور، طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة وإنعدام الرؤية.

حسين الشحات: الأهلي لم يتحدث معي حول تجديد عقدي
نفى حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن يكون قد تحدث معه أي مسئول في الأهلي حول تجديد وتعديل عقده مع النادي.

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج
أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق الأب المدان باغتصاب ابنته القاصر 3 مرات، وتهديدها، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
حكم تأخير العقيقىة حتى سن البلوغ .. العقيقة هي ما يذبح عن المولود بعد مولده بأسبوع وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل الأضحية يعني سنها سن الضحية، عن الذكر تُذبح اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وإن كان الأفضل اطعام الفقراء والمساكين منها واهل بيتك وأقاربك .

واشنطن بوست: آبي أحمد مجرم حرب فقد الدعم داخل بلاده
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن آبي أحمد فقد صورة المنقذ وصانع السلام لشعبه.

أقارب ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بتوضيح دور روسيا في حادث التحطم
طالب أقارب ضحايا الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي سقطت فوق أوكرانيا في عام 2014- من القضاة الذين يترأسون المحكمة الهولندية للنظر في الحادث- توضيح دور روسيا المزعوم في الحادث.

 

 

حدث ليلا وزارة الصحة والسكان السيسي أبرز تصريحات السيسي

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9-11-2021

خطف 6 قاصرات وهتك عرضهن..هذه العقوبات تواجه الطبيب مايكل و زوجته اليوم 

شرطة إسرائيل: اعتقالات ومصادرة أسلحة وإحباط 150جريمة قتل في المجتمع العربي

طقس السعودية اليوم .. تحذير من الأجواء في المدينة المنورة

طقس مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 29 درجة

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة.. وعطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

الاتحاد الأفريقي : فرص إنهاء القتال في إثيوبيا ضعيفة

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ