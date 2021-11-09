حدث ليلا.. تسجيل 929 حالة إيجابية و54 وفاة بفيروس كورونا.. السيسي يتصدر تريند تويتر: القائد والقدوة.. تعرف على المصرية هدى قطب عقب ذكر وزير الخارجية لها

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية ومنها بيان وزارة الصحة بشأن إصابات ووفيات كورونا، ونرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 929 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 522 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى اليوم.

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

تقدمت جمهورية مصر العربية، بالتعازي لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

تعرف على المصرية هدى قطب عقب ذكر وزير الخارجية الأمريكية لاسمها

استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، بالمصرية الأمريكية هدى قطب، التي تقدم البرامج في التلفزيون الأمريكي، كدليل على العلاقات المصرية الأمريكية، ونحن نرصد تفاصيل عن المذيعة المصرية هدى قطب.

مع اشتعال الأوضاع.. حكومة آبي أحمد تقيد مواقع التواصل الاجتماعي

أفادت وسائل الإعلام أن الحكومة الإثيوبية قيدت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مرصد متخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت في العالم.

السلطات العراقية تحدد 3 متهمين في محاولة الاغتيال الفاشلة لـ الكاظمي

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية حددت 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

لجنة الحكام تعلن معاقبة محمد عادل بسبب تصريح الاحتواء

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن غلق طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وإنعدام الرؤية.

السيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: القائد والقدوة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بسبب الشبورة.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي أمام المرور

أغلقت الادارة العامة للمرور، طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة وإنعدام الرؤية.

حسين الشحات: الأهلي لم يتحدث معي حول تجديد عقدي

نفى حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن يكون قد تحدث معه أي مسئول في الأهلي حول تجديد وتعديل عقده مع النادي.

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق الأب المدان باغتصاب ابنته القاصر 3 مرات، وتهديدها، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

حكم تأخير العقيقىة حتى سن البلوغ .. العقيقة هي ما يذبح عن المولود بعد مولده بأسبوع وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مثل الأضحية يعني سنها سن الضحية، عن الذكر تُذبح اثنتان وعن الأنثى واحدة، ولك أن تتصرف فيها كيفما تشاء، وإن كان الأفضل اطعام الفقراء والمساكين منها واهل بيتك وأقاربك .

واشنطن بوست: آبي أحمد مجرم حرب فقد الدعم داخل بلاده

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن آبي أحمد فقد صورة المنقذ وصانع السلام لشعبه.

أقارب ضحايا الطائرة الماليزية يطالبون بتوضيح دور روسيا في حادث التحطم

طالب أقارب ضحايا الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي سقطت فوق أوكرانيا في عام 2014- من القضاة الذين يترأسون المحكمة الهولندية للنظر في الحادث- توضيح دور روسيا المزعوم في الحادث.