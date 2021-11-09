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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 29 درجة

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم الثلاثاء، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وارتفاع طفيف في بعض المناطق، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يبقى الطقس غدا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، تبقى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة خاصة في ساعات الصباح الباكر، حيث يظهر نشاط الشبورة كثيف على الطرق من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، يكون من شأنه حجب الرؤية على الطرق خلال هذه الأربع  ساعات من الصباح.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 19
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 234
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21

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