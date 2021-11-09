بدء الإجراءات القانونية لانتخابات غرفة النسيج باتحاد الصناعات

بدأت الإجراءات القانونية للجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بـ اتحاد الصناعات للدورة المقبلة 2021-2025 طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية 11 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.



وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد. حيث يبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.



تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.



وتتضمن قائمة المرشحين على 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، محمد المرشدي شركة المرشدي للغزل والنسيج، ومحمد أبو الفتوح شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات، ومحمود محمد محمد الفوطي شركة فوطيتكس للصناعات النسيجية، وسمير سامي رياض عياد شركة الصباغة والمنسوجات المصرية.



وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، سيد البرهمتوشي مصنع انترناشونال تكستيل لصاحبها سيد محمود عطية البرهمتوشي، وعبد الغني عامر شركة الشرق الأسوط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، وإسلام حمدي حمدي أبو العنين مصنع الرحاب للملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير، ومحمود الشامي شركة نيوترند للصناعات النسيجية.



وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 3 مرشحين، أحمد الشعراوي مصنع فوكس لصناعة الملابس الرياضية، وعيسى الفقي مصنع الأمام للنسيج، ومحمد نجيب شركة التضامن الأخوي للمنسوجات الحديثة.



تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.