اصطدام قطار محرم بيك بـ لودر ولا إصابات بين الركاب

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم اصطدام قطار ركاب محرم بك / الضبعة بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين العلمين / سيدي عبد الرحمن يوم ٩/١١/٢٠٢١ الساعة ٨.٣٥ أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو ١٥٥.٨٠٠ بين العلمين/ سيدي عبد الرحمن خط القباري /مرسى مطروح.

وحيث كان قد تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مره ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجار. المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

و تهيب هيئة السكك الحديديه بالساده قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.