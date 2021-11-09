صحيفة سورية تكشف : وفد إماراتي رفيع المستوى يصل دمشق

وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السورية ، فقد وصل إلى مطار دمشق الدولي وفد إماراتي رفيع المستوى، يعد الوفد الأول والأهم منذ سنوات طويلة.

ذكرت الصحيفة، إن الوفد الإماراتي يأتي على رأسه وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، فيما تعتبر الزيارة الأولى لمسئول إماراتي كبير منذ عام 2011.

وبحسب ما ذكرت مصادر لـشبكة آر تي : تم"وصول طائرة إلى مطار دمشق تحمل على متنها وفدا رفيع المستوى لكسر العزلة العربية عن دمشق والتي امتدت لعشر سنوات".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاروا في وقت سابق إلى أن "الإمارات تقود الدبلوماسية العربية إلى بر الأمان والنصر، وتعيد صوت العقلانية للمنطقة" وأن "الساعات القادمة فيها أخبار وزيارات طيبة تحافظ على السلام وعودة سوريا وشعبها العظيم إلى الحضن العربي".