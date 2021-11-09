عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الموسيقار السعودى الشهير غازى على

غازى على
غازى على

توفى اليوم الموسيقار السعودى الشهير غازي علي، عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض .

 

والموسيقار الراحل غازى على  من مواليد عام 1938م، وهو أحد جيل الرواد في الأغنية السعودية.

 

وتخرج غازي على، مطلع الستينيات من القرن الماضي من معهد الكونسرفتوار في القاهرة، وتم تكريمه في عام 2014 من وزارة الإعلام.

 

 عاش غازي على  طفولته في مدينة المنورة يتيماً في كنف والدته التي كانت مهتمةً بتعليمه، فدرس الإعدادية في المدرسة النموذجية في مدينة جدة.

 

وفي عام 1960، انتقل إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي الكونسرفتوار، الذي كان يديره الموسيقار أبو بكر خيرت، والذي انتبه لمدى عشق غازي علي للموسيقى، فشجعه على اكمال دراسته في المعهد، وفي عام 1967، تخرج الموسيقار غازي علي من المعهد الموسيقي بعد اكمال دراسته التي استمرت سبع سنوات.

وفاة نجل الفنان عبد العزيز محمود

أخبار الفن.. وفاة أحمد خليل وغياب النجوم عن الجنازة..موعد عرض موضوع عائلى


وفي عام 1970، سافر غازي علي إلى بريطانيا ليدرس علم اليوغا، الذي اعتبره نقلة نوعية طالت حياته، واستمر في دراسته لمدة خمس سنوات، بحيث أنهى دراسته عام 1975.

 

وفي عام 1976، عاد إلى المملكة العربية السعودية ومالبث أن افتتح فصلاً تعليمياً في جمعية الثقافة والفنون، ولكن سرعان ما أغلقه لينتقل لتأسيس معهداً صغيراً لتعليم الموسيقى في منزله.

 

غنى غازي علي ولحن العديد من الأغاني التي اشتهرت في داخل المملكة وفي الخليج العربي، ومنها روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وأغنية وحشتني وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، ويا بديع الجمال وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر.

 

كما غنى أغنيته الشهيرة للمنتخب السعودي وهي يا جماهير الأخضر، وله مجموعة من الأغاني الوطنية.


وقد غنى الفنان طلال مداح من ألحان وكلمات غازي علي مجموعة من الأغاني وهي، سلام لله يا هاجرنا، ومش دا كلام ينقال.

 

ولحن غازي للفنان طلال مداح أغنية من كلمات طاهر الزمخشري بعنوان أسمر حليوة ومخصمني، كما لحن غازي علي لعدد من الفنانين العرب مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وسعاد هاشم وماهر العطار وأسامة عبد الرحيم ومحمد قنديل، وقدم الأوبريت الوطني نور الدنيا من ألحانه وغنائه ويشاركه فيها المطرب محمد عمر والمطرب علي عبد الكريم.

غازى على المملكة العربية السعودية طلال مداح وزارة الاعلام معهد الكونسرفتوار المعهد الموسيقي الثقافة والفنون معهد الموسيقي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| غلق بعض الطرق.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.. مصر تعزي النيجر في ضحايا حريق بمدرسة

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

السيسي يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري بالفيديو كونفرانس

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

فيديو

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ