وفاة الموسيقار السعودى الشهير غازى على

توفى اليوم الموسيقار السعودى الشهير غازي علي، عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض .

والموسيقار الراحل غازى على من مواليد عام 1938م، وهو أحد جيل الرواد في الأغنية السعودية.

وتخرج غازي على، مطلع الستينيات من القرن الماضي من معهد الكونسرفتوار في القاهرة، وتم تكريمه في عام 2014 من وزارة الإعلام.

عاش غازي على طفولته في مدينة المنورة يتيماً في كنف والدته التي كانت مهتمةً بتعليمه، فدرس الإعدادية في المدرسة النموذجية في مدينة جدة.

وفي عام 1960، انتقل إلى القاهرة لدراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي الكونسرفتوار، الذي كان يديره الموسيقار أبو بكر خيرت، والذي انتبه لمدى عشق غازي علي للموسيقى، فشجعه على اكمال دراسته في المعهد، وفي عام 1967، تخرج الموسيقار غازي علي من المعهد الموسيقي بعد اكمال دراسته التي استمرت سبع سنوات.



وفي عام 1970، سافر غازي علي إلى بريطانيا ليدرس علم اليوغا، الذي اعتبره نقلة نوعية طالت حياته، واستمر في دراسته لمدة خمس سنوات، بحيث أنهى دراسته عام 1975.

وفي عام 1976، عاد إلى المملكة العربية السعودية ومالبث أن افتتح فصلاً تعليمياً في جمعية الثقافة والفنون، ولكن سرعان ما أغلقه لينتقل لتأسيس معهداً صغيراً لتعليم الموسيقى في منزله.

غنى غازي علي ولحن العديد من الأغاني التي اشتهرت في داخل المملكة وفي الخليج العربي، ومنها روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وأغنية وحشتني وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، ويا بديع الجمال وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر.

كما غنى أغنيته الشهيرة للمنتخب السعودي وهي يا جماهير الأخضر، وله مجموعة من الأغاني الوطنية.



وقد غنى الفنان طلال مداح من ألحان وكلمات غازي علي مجموعة من الأغاني وهي، سلام لله يا هاجرنا، ومش دا كلام ينقال.

ولحن غازي للفنان طلال مداح أغنية من كلمات طاهر الزمخشري بعنوان أسمر حليوة ومخصمني، كما لحن غازي علي لعدد من الفنانين العرب مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وسعاد هاشم وماهر العطار وأسامة عبد الرحيم ومحمد قنديل، وقدم الأوبريت الوطني نور الدنيا من ألحانه وغنائه ويشاركه فيها المطرب محمد عمر والمطرب علي عبد الكريم.