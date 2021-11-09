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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجهيز الموسيقى التصويرية لفيلم تماسيح النيل

تماسيح النيل
تماسيح النيل

بعد أن انتهى من تجهيز النسخة الأولى منه، بدأ المخرج " سامح عبدالعزيز " في إعداد الموسيقى التصويرية ل فيلم " تماسيح النيل"، استعدادا لتحديد موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.


الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

فيلم تماسيح النيل يدخل غرفة المونتاج

سوزان نجم الدين تنشر صورا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"


‎ يذكر أن أخر أعمال شركة "دانا للانتاج والتوزيع الفني، فيلم "  30 مارس "  بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.
‎تدور قصة الفيلم تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما و التي تتمحور أحداثه حول البطل و الذي يعاني من مرض نفسي، و يتم اتهامه في  جريمة حدثت في 30 مارس ، مما ياخذه في رحله لإثبات برائته و ذلك في إطار من الإثارة و التشويق .
جدير بالذكر تأسست شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني على يد المنتجة والمؤلفة مي مسحال، ويستكمل نجلها راني مسحال مسيرة الشركة العريقة في عالم السينما بعد تعمقه في صناعة السينما ودراسته التصوير في MetFilm School London، أشتهرت الشركة بإنتاج أعمالًا فنية رائعة مثل أفلام رومانتيكا وليه يا بنفسج والذي انضم إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما تعاونت مع كبار النجوم أمثال محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، كما اشتهرت أيضًا بجرأتها في اكتشاف النجوم، فهي أول من منحت مساحات أكبر لنجوم مثل أحمد السقا، نيللي كريم، رامز جلال، كما اكتشفت النجم مصطفى شعبان ومنحته أدوار البطولة.

خالد الصاوي بيومي فؤاد مصطفى شعبان نيللي كريم رامز جلال

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