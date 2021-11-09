كيفية ترطيب البشرة الجافة في فصل الشتاء

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن هناك مشكلات تقع فيها السيدات يكون لها تأثير على البشرة، منها عدم تناول المياه بكميات مناسبة، مطالبة من السيدات بالسير بالمياه، ووضع زجاجة بالجوار.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أن الحلويات و التدخين من الأشياء السلبية التي تسبب مشكلات في البشرة.

ونوهت خبيرة تجميل أن كل سيدة عليها أن تتناول الأغذية الصحية، و النوم لـ وقت مناسب للحصول على بشرة مميزة، بجانب استخدام كريم بينكي.

وتابعت دينا أبو السعود أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وأوضحت خبيرة تجميل أن البشرة إذا كانت جافة فـ كريم بينكي يقوم بـ ترطيبها، مضيفة أنه هايل لـ البشرة الدهنية أيضاً.