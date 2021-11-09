محافظ بني سويف يناقش مع "التموين" مجهودات ونتائج حملات الرقابة على الأسواق

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في مجال الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية" في الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 6 نوفمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، لاستعراض نتائج وجهود الحملات الرقابية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي أسفرت " خلال الفترة المذكورة" عن تحرير 93 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 28محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2محضر للتصرف في 8 أجولة دقيق مدعم ،و 17 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و 6محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فيما تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 268 مخبزاً ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 9مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و8مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 11محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و35 محضراً لجزارين و تجارمواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية،و14محضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 280 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و2محضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش،و2 محضر لمحلات تجارية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة ، ومحضر لأحد تجار الأسمدة لحيازته وبيعه أسمدة مدعمة"45 شيكارة" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، ومحضر لأحد تجار المواد الغذائية لقيامه بتجميع 140كجم سكر تمويني و84 عبوة زيت تمويني،بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة ، حيث تم تحرير عدد 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، فيما تم ضبط سيارة تقوم بتهريب أسطوانات البوتاجاز إلى محافظة المنيا عن طريق أحد المستودعات بمركز الفشن ، حيث تم ضبط السيارة محملة بــ 91 أسطوانة للاستعمال المنزلي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 4 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى بحث الشكوى الواردة من المحافظة بشان وجود أنواع من الشاي المغشوشة ، حيث تم توجيه حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن شاي العروسة بشرق النيل وتم سحب عينات من العبوات بالمخزن وجار إرسال العينات إلى المعامل المختصة لإعداد التقرير الفني اللازم لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقد قامت المديرية بتنفيذ مبادرة لمواجهة غلاء الأسعار بالتعاون مع مشروع المنافذ المتنقلة تحت إشراف المديرية والطب البيطري للقيام بتوزيع المجمدات والسلع الغذائية بدائرة المحافظة،بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31متقدم لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة"بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية ، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة "ج" خارج نطاق المبادرة ، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.

هذا وقد وجه المحافظ"د.محمد هاني غنيم" باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

