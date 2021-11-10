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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فوائد صحية لتناول الزعفران لصحتك

الزعفران
الزعفران

فوائد صحية لتناول الزعفران  لصحتك فهو يساعد في محاربة السرطان والأمراض المزمنة الأخرى. لغناه بمضادات الأكسدة  التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة الضارة المرتبطة بأمراض مثل السرطان.إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع /timesofindia


1- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

نظرًا لأن الزعفران مليء بالمعادن مثل الثيامين والريبوفلافين ، فإنه يضمن صحة القلب ويحافظ على أمراض القلب والأوعية الدموية. 

تساعد إضافة الزعفران إلى نظامك الغذائي كل يوم في توسيع الدم وإزالة أي انسداد في الشرايين. كما أنه يحسن الدورة الدموية ويقلل بدوره من ضغط الدم ويمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

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2-يعمل كمضاد للاكتئاب

 الزعفران يحسن الحالة المزاجية فهو يزيد من مستويات الدوبامين في الدماغ دون تغيير مستويات هرمونات الدماغ الأخرى. ومع ذلك ، يمكن أن تعزز مكملات الزعفران المزاج وتعمل أيضًا كمضادات للاكتئاب.

3-يساعد في إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الزعفران قد يساعد في الحد من الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام ويساعد في إنقاص الوزن.

 تزعم دراسة نشرت في مجلة القلب والأوعية الدموية والصدر أن مستخلص الزعفران قد يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، وخاصة في المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد الزعفران جميع مراقبي الوزن

4-قد يحسن الذاكرة ويعزز قوة الدماغ

Crocin و Crocetin هما مركبان كيميائيان في الزعفران يعتقد الباحثون أنهما قد يعززان الذاكرة ويحسن وظائف المخ. 

تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن الزعفران قد يقلل من الالتهابات والأضرار التأكسدية في الدماغ ، مما يمنع بعض الأضرار المحتملة في الجهاز العصبي. 

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن تناول الزعفران قد يساعد أيضًا في تخفيف أعراض مرض الزهايمر

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