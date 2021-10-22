أكلات الخليج.. طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران

أكلة سمك صول ملفوف بصوص الزعفران من أبرز أكلات الخليج البحرية، وهو طبق مختلف عن أكلات السمك الأخرى بشكل كامل وتستخدم فى إعداده شوربة السمك وخليط فريد من التوابل.

نقدم لكم طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران



سمك صول

سمك سلمون فريش

سمك فيليه

بودرة زعفران

كريمة لبانى

بصل

ثوم

زبدة

ورق لورا

ليمون

أرز

ملح

فلفل أسود

ورق ألومنيوم

ورق نايلون



طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران



* ضعى الأرز فى ماء مغلى على الناروإتركيه حتى ينضج و قطعى السمك السلمون مكعبات متوسطة

* إفرمى الزعتر وأضيفيه مع الثوم والليمون للسمك ثم إفرمى السمك والتتبيلة فى الخلاط وأضيفى عصير الليمون للسمك المفروم ورشى الملح على سمك الصول وقشرى جلدها.

* أخلى السمك من الشوك وقطعيه شراح وإفرديه (الجلد من أسفل).

* ضعى الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون على فيليه السمك اصنعي كرات من خليط سمك السلمون والتوابل على شرائح سمك الصول و لفى السمك الفيليه على سمك السلمون المفروم.

* قطع البصل وضعيه فى صينيه مع الزبدة والزعتر المفروم وضعى لفائف السمك فى الصينية وغطى الصينية بورق النايلون ثم ورق الألومنيوم ثم أدخلى الصينية الفرن.

* ضعى الكرفس مع شرائح الليمون والكرات فى ماء على النار أضيفى زعتر وروزمارى للماء على النار واسلقى عظام السمك فى البوكيه جارنيه ثم أضيفى بودرة الزعفران والملح والفلفل الأسود لشوربة السمك.

* ضعي الأرز الأبيض فى طبق التقديم وصفى الشوربة ثم اسكبيها على السمك و زينى الطبق بالبقدونس وقرن فلفل حار وابهري أسرتك بطبق سمك صول ملفوف بصوص الزعفران الشهي.