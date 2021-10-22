عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج.. طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران

طريقة عمل سمك صول
طريقة عمل سمك صول ملفوف

أكلة سمك صول ملفوف بصوص الزعفران من أبرز أكلات الخليج البحرية، وهو طبق مختلف عن أكلات السمك الأخرى بشكل كامل وتستخدم فى إعداده شوربة السمك وخليط فريد من التوابل.

نقدم لكم طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل طاجن العكاوي للشيف شربيني

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

مقادير سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران


سمك صول 

سمك سلمون فريش 

سمك فيليه 

بودرة زعفران 

كريمة لبانى 

بصل 

ثوم 

زبدة

ورق لورا 

ليمون 

أرز 

ملح 

فلفل أسود 

ورق ألومنيوم

 ورق نايلون 


طريقة عمل سمك صول ملفوف مع صوص الزعفران


* ضعى الأرز فى ماء مغلى على الناروإتركيه حتى ينضج و قطعى السمك السلمون مكعبات متوسطة

* إفرمى الزعتر وأضيفيه مع الثوم والليمون للسمك ثم إفرمى السمك والتتبيلة فى الخلاط وأضيفى عصير الليمون للسمك المفروم ورشى الملح على سمك الصول وقشرى جلدها.

* أخلى السمك من الشوك وقطعيه شراح وإفرديه (الجلد من أسفل).

* ضعى الملح  والفلفل الأسود وعصير الليمون على فيليه السمك اصنعي كرات من خليط سمك السلمون والتوابل على شرائح سمك الصول و لفى السمك الفيليه على سمك السلمون المفروم.

* قطع البصل وضعيه فى صينيه مع الزبدة والزعتر المفروم وضعى لفائف السمك فى الصينية وغطى الصينية بورق النايلون ثم ورق الألومنيوم ثم أدخلى الصينية الفرن.

* ضعى الكرفس مع شرائح الليمون والكرات فى ماء على النار أضيفى زعتر وروزمارى للماء على النار واسلقى عظام السمك فى البوكيه جارنيه ثم أضيفى بودرة الزعفران والملح والفلفل الأسود لشوربة السمك.

* ضعي الأرز الأبيض فى طبق التقديم وصفى الشوربة ثم اسكبيها على السمك و زينى الطبق بالبقدونس وقرن فلفل حار وابهري أسرتك بطبق سمك صول ملفوف بصوص الزعفران الشهي.

 

سمك صول ملفوف طريقة عمل سمك صول ملفوف طريقة عمل سمك صول سمك صول أكلات الخليج الشيف الخليج

موضوعات متعلقة

ليست للصغار .. طرق علاج المغص وتقلصات البطن في المنزل

ألعاب تؤدي للوفاة .. كيف تختار لعبة آمنة لطفلك

لماذا النساء أكثر عرضة لـ هشاشة العظام؟

أجريت على الفئران.. دراسة: الأكل مرة باليوم يحسن الصحة ويطيل العمر

ترشيحاتنا

سفير قطر بالقاهرة : مصر عمق إستراتيجي لدول المنطقة

ماليزيا تبدأ التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة بلقاح فايزر للحاصلين على لقاح سينوفاك

جارها هشم رأسها بحجر.. الطفلة جميلة ترقد في غيبوبة بسبب سلسلة فالصو

نووي إيران.. أبرز ملفات لقاء بينيت وبوتين بـ سوتشي

بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا.. هل له علاقة بانتشار الفيروسات؟

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

الحكومة تنفي فرض غرامات على طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

عينة DNA لحل اللغز.. العثور على جثة طفلة مخنوقة وملفوفة في سجادة بكرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ