رئيس حماية المستهلك :عروض "البلاك فرايدي" عليها رقابة من الجهاز والتموين..فيديو

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز لا يمنع الترويج لعروض "البلاك فرايدي" لأنها تصب في مصلحة المستهلك ما دامت التخفيضات حقيقية .

واضاف أيمن حسام الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الجهاز يصدر تراخيص لإقامة هذه التخفيضات ويجب علي أي تاجر سيقوم بعمل تخفيضات أن يذهب إلى إدارة التموين التابع لها للحصول على تصريح لإقامة اوكازيون .

وأوضح ايمن حسام ، إن تخفيضات "البلاك فرايدي" يكون عليها رقابة من جهاز حماية المستهلك ومن شرطة التموين ومن الرقابة الداخلية .