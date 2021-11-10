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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك 3 علاجات سريعة لمحاربة ارتفاع الكوليسترول فى الدم

كوليسترول
كوليسترول

الكوليسترول هو نوع من الدهون  الموجودة في الدم تحتاج خلاياك إلى الكوليسترول لتعمل بشكل طبيعي إليك علامات وأعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم .

1.  زيت عشبة الليمون العطري
 

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول

سوف تحتاجين 
 

قطرتان من زيت عشبة الليمون العطري
1 كوب ماء


ما عليك القيام به


-أضف قطرتين من زيت عشبة الليمون العطري إلى كوب من الماء واخلط جيدًا.
-تناول هذا المحلول مرتين يوميًا.

-يستخدم زيت الليمون العطري بشكل أساسي لتأثيراته المسكنة والمضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك وتوسيع الأوعية الدموية لتدفق الدم دون انقطاع.

2. زيت الريحان 


يساعد على خفض مستويات الكوليسترول 
 

سوف تحتاجين 


قطرتان من زيت الريحان 
1 كوب ماء
ما عليك القيام به
أضف قطرتين من زيت الريحان  إلى كوب من الماء.
 

ما عليك القيام به

يُعرف زيت الريحان الأساسي بتأثيراته في خفض الكوليسترول ، نظرًا لوجود مركب يسمى الأوجينول فيه 

يجب أن تستهلك هذا الخليط مرتين يوميًا.

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2. الفيتامينات


خفض مستويات الكوليسترول 
من المعروف أن الفيتامينات B3 و E و C تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم الحد من تراكم الكوليسترول في الشرايين.

تشمل الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والدجاج والفطر والتونة واللوز والبطاطا الحلوة.

3. زيت السمك
 

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول 
 

ما عليك القيام به


خذ 1000 مجم من مكملات زيت السمك.


يمكنك أيضًا تناول الأسماك مثل السردين والسلمون والماكريل والتونة.

يجب عليك القيام بذلك على أساس يومي.

زيت السمك مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية. 

يعد تناول هذه الأحماض الدهنية بانتظام أحد أفضل الطرق وأسهلها لتقليل مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

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