مجلس النواب يقر مواد العقوبات في قانون مواجهة الجوائح الصحية..تفاصيل

قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن لجنة الصحة متخصصة في المجال الطبي وتعمل بروح الفريق ، مؤكدا أن قانون مواجهة الجوائح الصحية يثبت للعالم أن مصر امنه ومستقرة وتحافظ علي صحة مواطنيها .

واضاف العرجاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن مصر الحديثة الأن مستعدة لمواجهة أي أزمات أو أي كوارث ، وهذا ما دعانا إلي إقرار مواد العقوبات في قانون مواجهة الجوائح الصحية .

واوضح العرجاوي ، إن الحفاظ علي المواطنين المصريين هو هدف القيادة السياسية ، والهدف من هذا القانون هو مواجهة الأوبئة فور انتشارها لمعرفة ما يتوجب علي الحكومة اتخاذه من قرارات .