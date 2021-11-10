مدير الكرة بـ«إيسترن كومباني» يكشف تفاصيل التعاقد مع علاء عبدالعال لتدريب الفريق|فيديو

قال باسم عادل، مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني، إن علاء عبد العال تولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا لعلاء نوح الذي تمت إقالته بعد 3 هزائم في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف باسم عادل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،أن علاء نوح لم يقصر في عمله، إلا أنه واجه سوء توفيق، وأدى في ظل الإمكانيات التي توفرت له، موجهًا الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي.

وأشار إلى أن علاء عبد العال، وافق على تدريب النادي دون تفكير، وسط سلاسة في الإجراءات، موضحًا أن الفريق خاض المران الأول له تحت قيادة المدرب الجديد، أمس الثلاثاء.

وأوضح أن الفريق سيخوض معسكرًا مغلقًا، بداية من يوم السبت المقبل وحتى مباراة فيوتشر المقبلة بالدوري الممتاز، مشددًا أن الفريق واجه سوء تحكيم شديد ولم يحصل على حقه الكامل، خاصة أنه يستحق ركلتي جزاء أمام سموحة بالدوري -على حد قوله-.