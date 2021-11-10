ربيعة: لما أتوقع الفوز بخماسية على الزمالك.. وأثق في قدرة المنتخب للتأهل لكأس العالم

قال رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، إنه لم يتوقع الفوز الكبير على الزمالك في مباراة القمة بخماسية.



وأضاف ربيعة في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: الفوز على الزمالك حصلنا على 3 نقاط بالنسبة للأهلي والمسابقة مازالت طويلة".



وعن منتخب مصر، قال: " ضياء السيد عامل جو رائع مع المنتخب المصري بجانب محمد شوقي وعصام الخضري وتواجد وائل جمعة ميكس جهاز فني من الشباب والخبرة.

وتابع: " واثق في قدرة المنتخب في التأهل لكأس العالم في قطر 2022، خاصة وان المنتخب يمتلك من الخبرة والشباب ما يؤهله للتأهل للبطولة".