أسامة نبيه يوجه نصيحة لجهاز منتخب مصر

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، إن استبعاد أي لاعب من المنتخب أمور معتادة عليه بالنسبة للمدربين في منتخب مصر.



وأضاف نبيه في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: هناك مدارس أن هناك مدربين يتحدثون مع اللاعبين المستبعدين، ومنهم من يفسر، وهناك مدرسة اخري وهي في الاغلب الأجانب، لا تتحدث وتفسر سبب استبعاد اللاعبين.



وأشار نبيه إلى أن منتخب مصر سيظل قوامه الرئيسي من الأهلي والزمالك.

ووجه مدرب الزمالك السابق نصيحة لمنتخب مصر، ان يعد فريقا قويا باستراتيجية كبيرة، استعدادا للمباراة الفاصلة الـ"بلاي أوف" المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022 في قطر.