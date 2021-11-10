حمادة طلبة: حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

قال حمادة طلبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه حزين لعدم ضم طارق حامد لقائمة الفراعنة، خاصة أنه من القوام الاساسي طوال الـ5 سنوات الماضية.

واضاف طلبة في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "كيروش مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية، خاصة بعد ان اختار عناصر من خارج الناديين الاهلي والزمالك.



وتابع مدافع الزمالك السابق: " محمود علاء كان غير موفق في مباراة القمة ولا يتحمل خسارة القمة بمفرده".

وأشار مدافع الزمالك السابق، الي أن الزمالك فريق كبير، ولابد ان يعود اللاعبون لمستواهم الفترة المقبلة، وأن البطولة مازالت طويلة".