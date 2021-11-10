عمرو أبو العز: تأخر موسيماني وراء عدم حضور كارتيرون المؤتمر الصحفي للقمة

أكد عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك ، أن النادي أرسل اعتراضا لرابطة الأندية بسبب عقوبة عدم حضور باتريس كارتيرون المدير الفني للمؤتمر الصحفي بعد مباراة القمة ، مؤكدا أن كارتيرون لم يحضر مؤتمر القمة بسبب تأخر موسيماني في المؤتمر .

وأضاف ابو العز في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس مع شادي محمد في قناة النهار ، أنه تم ارسال خطاب لرابطة الأندية لتوضيح الموقف، خاصة أن اللائحة تنص على الانتظار لمدة 10 دقائق بعد المؤتمر الصحفي وكارتيرون انتظر لأطول من ذلك بسبب تأخر المدير الفني للنادي الأهلي.

واضاف ابو العز أن الجهاز الفني لا يعلم من ألقي الكرة في مباراة القمة وأن الجهاز يرفض مثل هذه الأشياء .



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