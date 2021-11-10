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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قفزة مذهلة فوق سفح الأهرامات.. فيديو ترويجي للسياحة في مصر

قفزة مذهلة فوق سفح
قفزة مذهلة فوق سفح الأهرامات.. فيديو

نشرت وزارة السياحة مشهدا استثنائيا لأحد الرياضيين يقوم بالقفز الحر بالمظلات من الأهرامات، حيث ظل يحلق فوق إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، لثوانٍ معدودة، لكنها كانت مختلفة.

 

ويحاول أحد المظليون في المقطع الذي نشرته الوزارة على حسابها بموقع “إنستجرام” تحقيق أكبر عدد من الدورانات فوق سفح الأهرامات، في قفزة مذهلة على ارتفاع حوالي 15000 قدم (نحو 425 مترا).

وفي أكتوبر الماضي، اختتمت فعاليات مهرجان القفز الحر للمظلات sky seekers المقام بمنطقة الأهرامات تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية وبتنظيم من: عاليا باراشوتينج بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، بمشاركة  120 قافزا من 19 دولة.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى دور الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية التي تقام بمصر في الترويج لما تشهده الدولة من استقرار وإنجازات على مختلف الأصعدة، وهو ما يساهم في تكوين الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مختلف الدول من خلال ما يتناقله أبناء تلك الدول المشاركون في الأحداث المقامة بمصر من انطباعات ولقطات وثائقية عن الإمكانيات والحضارة العريقة التي تتميز بها.

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وأكد “صبحي”، حرص الوزارة علي إقامة المزيد من تلك البطولات الرياضية الدولية علي أرض مصر انطلاقاً من كون الرياضة أداة من أدوات الإشعاع الدولي، وفي إطار التوجه نحو تحقيق الرؤية الهادفة إلي صناعة رياضة متنوعة وشاملة بكل ما فيها من تشويق وجذب وفتح نوافذ للاستثمار الرياضي وزيادة الفرص المرتبطة بهذا التوجه، إلى جانب زيادة عدد ممارسي الرياضة التي تعد إحدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلي صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين في جميع الألعاب.

 

من جانبهم ، أثني المشاركون علي حسن التنظيم لكافة فعاليات المهرجان، وحسن والاستقبال والاستضافة طوال فترة التنفيذ وتوفير جميع احتياجاتهم بجانب الاستمتاع بالمعالم الأثرية التي تمتاز بها مصر ضمن جدول الزيارات السياحية الذي تم تنفيذه بجانب المنافسات .

 

ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية المتنوعة خلال الفترة المقبلة في ضوء استراتيجية ورؤية الوزارة والذي يهدف أحد محاورها إلي تنشيط السياحة المصرية من خلال إقامة الفعاليات الرياضية.

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