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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاد رمضان صبحي.. هل يكون مصطفي فتحي بديلا لـ مرشوش في منتخب مصر

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

في مفاجأة غير سارة، أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب استعدادا لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

سبب استبعاد عمر مرموش 

وقال وائل جمعة، إن استبعاد عمر مرموش جاء بسبب استمرار معاناته من الإصابة القوية التى لحقت به فى أنكل قدمه وحاجته إلى المزيد من الوقت من أجل العودة من جديد.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولتين الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

منتخب مصر بلا ظهير أيسر 

وبعد استبعاد عمر مرموش بات منتخب مصر بلا أي لاعبين في مركز الجناح الأيسر، خاصة مع عدم ضم رمضان صبحي.

وتضم قائمة منتخب مصر في الخط الأمامي كل من عبد الله السعيد، وأفشة كصانعي لعب، وفي الجناج الأيمن مصطفى فتحي ومحمد صلاح، في مركز رأس الحربة، محمد شريف، ومصطفى محمد، ومروان حمدي، وأحمد ياسر ريان.

مصطفي فتحي البديل الانسب 

واقترب مصطفي فتحي لاعب الزمالك من اللعب في مكان مرموش نظرا لاستبعاد رمضان صبحي وزيزو وحسين الشحات.

 

3 لاعبين قد ينضمون لقائمة المنتخب 

وأصبح منتخب مصر في حاجة لتعويض غياب عمر مرموش بأحد الأجنحة الهجومية، وقد لا يتجاوز الأمر 3 لاعبين لملئ هذا الفراغ.

الأول، رمضان صبحي ظهير أيسر نادي بيراميدز، البديل الأكثر اتاحة في هذا المركز والذي تم استبعاده من القائمة الأولية في مفاجأة للجميع.

الثنائي الذي قد ينضم أيضًا لقائمة المنتخب بناء على مستوياتهم الفترة الأخيرة، كل من أحمد سيد زيزو وحسين الشحات على الرغم من تفضيلهم اللعب في الجناح الأيمن لكنهما قد يحظيا بفرصة من البرتغالي كارلوس كيروش.

قائمة منتخب مصر 

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:
حراس المرمى:
محمد الشناوي (الأهلي).
محمد أبو جبل (الزمالك).
محمد صبحي (فاركو).
محمود جاد (إنبي).

الدفاع:
أكرم توفيق (الأهلي). 
أحمد فتحي (بيراميدز).
أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).
أحمد ياسين (البنك الأهلي). 
أيمن أشرف (الأهلي).
محمود علاء (الزمالك). 
أحمد فتوح (الزمالك).
محمد حمدي (بيراميدز).
محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:
محمد النني (أرسنال الإنجليزي).
حمدي فتحي (الأهلي).
عمرو السولية (الأهلي).
إمام عاشور (الزمالك).
عبد الله السعيد (بيراميدز).
مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:
محمد شريف (الأهلي).
أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي).
مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي).
مروان حمدي (سموحة).
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
محمد مجدى "أفشة" (الأهلي).

منتخب مصر عمر مرموش مصطفى فتحي الزمالك

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