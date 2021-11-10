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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.. 12 نوفمبر

صدى البلد

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 حيث يقام الجمعة 12 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

 

فعلى مسرح النافورة وفى الثامنة مساء تقدم النجمة جنات حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي يسبقها فاصلا للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق الى جانب فقرة غنائية للفنانين ابراهيم راشد وصابرين النجيلي .

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"محطة مصر" كامل العدد على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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"ثقافة دمياط" تنظم ندوة عن الحكايات الشعبية

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال الاوبرا تحت اشراف احمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب

 

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء .

 

وفى نفس التوقيت بمكتبة الاسكندرية يقدم النجم علي الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان .

 

وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادةالمايسترو الدكتور علاء عبد السلام يسبقها فاصلا غنائيا لكل من احمد سعيد ، حنان الخولي ، مصطفى النجدي واشرف وليد .

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مكتبة الاسكندرية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية الفرقة الموسيقية معهد الموسيقى العربية

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