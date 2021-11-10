بتكلفة 4.4 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ ونائبه يفتتحان مدرسة شباس الملح بدسوق|صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ، مدرسة شباس الملح للتعليم الاساسى، احلال جزئى، بقرية شباس الملح، بمركز دسوق، بتكلفة 4 ملايين و435 ألف جنيه، على مساحة 3441 متراً مربعاً، وتضم 40 فصلاً، لتقليل الكثافة وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، ومحمد سعد الصمودى، والدكتورة جميانة لويس، وهيام الطباخ، أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وحرص على الاطمئنان على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة.

كما استمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات فيما درسوه من موضوعات.

واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وتفقد المعامل والمكتبة،وتابع عرضا رياضيا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية.

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