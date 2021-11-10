لإستيعاب المتقدمين.. محافظ أسوان يقرر زيادة فصول التمريض بمختلف المدن والمراكز

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول بمختلف مدن ومراكز المحافظة لإستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقاً للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في عملية القبول من أجل تخفيف المعاناة وعبء ومشقة الإنتقال لأبناءه الطلاب والطالبات حيث جاء ذلك فى إستجابة إنسانية لمطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وأولياء أمور الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض.

فيما أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أثناء لقاؤهم بمحافظ أسوان بهذا القرار الإنسانى الذى يراعى العديد من الإعتبارات الإجتماعية والمعيشية والمستقبلية لمصلحة الطلاب والطالبات ، وهو الذى سيكون له مردود إيجابى داخل الشارع الأسوانى .

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من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن لقاءاته الدورية بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ تهدف لتحقيق صالح المواطن الأسوانى في جميع مناحى الحياة بما يلبى طموحات وأمال أهالى المحافظة بجميع فئاتها ومدنها وقراها في ظل ما تشهده من مشروعات بمختلف المجالات والقطاعات الخدمية للإرتقاء بمعيشية المواطن البسيط ، وخاصة في المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

ولفت محافظ أسوان إلى أن هذا يتواكب مع المشروعات الضخمة في قطاعات الطرق والكبارى والصحة والتعليم ، بجانب مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية للمرافق العامة ، بالإضافة إلى مشروعات تحيا مصر والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل بما يصب في صالح المواطنين .

على جانب أخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن حسن المعاملة للمواطن يأتي في المرتبة الأولى، لأننا جميعاً مسئولين عن تقديم الخدمة والعمل لصالحه، والوظيفة ليست للوجاهة الاجتماعية أو المصالح الشخصية.

وشدد على أن أي مسئول لن يستمر بموقعه في حال عدم قدرته على التعامل مع التحديات الحالية وسرعة التدخل والتفاعل المباشر مع هموم ومشاكل المواطنين.

وأشار إلى أنه لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله الحكومى دون حصوله على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الجارى، وهو ما سيتم بالتوازى مع الجمهور عند دخولهم لأى منشأة خدمية بداية من أول ديسمبر المقبل.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية بالمحافظة.