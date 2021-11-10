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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بنجلاديش

صدى البلد

بحث عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة خلال لقائه  محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة والوفد المرافق له مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة أبوظبي وجمهورية بنجلاديش خاصة على صعيد القطاع الخاص في البلدين وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم العلاقات المتنامية وتسهم في إيجاد فرص ومجالات استثمارية جديدة.

 

وفي بداية اللقاء الذي حضره محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي رحَّب المزروعي بالوفد الزائر مثنياً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الإمارات وبنجلاديش الصديقة والمدفوعة بالرغبة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وصولاً إلى تحقيق طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

 

وأكد المزروعي استعداد غرفة أبوظبي لدفع مجالات التعاون المشترك لتطوير العلاقات الثنائية و تحفيز حركة التجارة والاستثمار، والبحث في المجالات التنموية المشتركة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والقطاع الصناعي وغيرها.

 

من جانبه ثمَّن محمد أبو جعفر حفاوة الاستقبال مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها التجارية مع أبوظبي، والاستفادة من تجربة غرفة أبوظبي الرائدة في دعم مجتمع الأعمال المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص في الإمارة.

 

واستعرض المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده داعياً الشركات ورجال الأعمال في أبوظبي إلى التعرف على الفرص الاستثمارية السانحة واستكشاف فرص التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة ولفت إلى المشاريع الضخمة التي تقوم بها بلاده مثل الموانئ البحرية ومحطات الطاقة والمناطق الاقتصادية لتسهيل عملية نقل البضائع إلى الدول المجاورة.

غرفة أبوظبي عبدالله محمد المزروعي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اقتصاد الامارات

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