أول تعليق من الصين علي التدخل العسكري في تايوان

أكدت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني، تشو فنج ليان، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة العسكرية التي يجريها الجيش الصيني بالقرب من تايوان مبررة بالكامل.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، قالت فنغ ليان إن "الأنشطة العسكرية التي يجريها جيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان لحماية السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي مبررة بالكامل، لأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

وأضافت: "تدريبات الجيش الصيني موجهة إلى الأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي، كما تخدم مصالح الأمة الصينية كلها والمصالح الحيوية لأهالي جانبي مضيق تايوان".

وتابع: "سيبذل البر الرئيسي أقصى ما في وسعه لإعادة التوحيد السلمي بمنتهى الصدق، ولكنه لن يترك مجالا للأنشطة الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، الشهر الماضي، أن أعدادًا من مشاة البحرية الأمريكية وجنود العمليات الخاصة يقومون بتدريب القوات سراً في تايوان، ما قد يشكل انتهاكًا للاتفاقيات بين أمريكا والصين.

وأكد رئيس تايوان في وقت لاحق، صحة أنباء نشر القوات الأمريكية، ما دفع وسائل الإعلام الصينية إلى التحذير من أن هذه القضية قد تشعل فتيل الحرب، محذرة من أن الجيش الصيني قد ينفذ غارات جوية للقضاء على هؤلاء "الغزاة الأمريكيين" واتهمت واشنطن باللعب بالنار من خلال محاولة استفزاز الصين والمخاطرة بنزاع عسكري.