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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. وزيرة الاقتصاد توجه نداء عاجلا للبنك الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت  وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية  نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب في الفترة الممتدة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري .

وذكرت الوزارة المغربية في بيان لها أن العلوي استعرضت الطرق الإصلاحية ذات الأولوية التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية، وعلى رأسها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وفي إطار دعمه المستمر لمشاريع الإصلاح التي تنهجها بلادنا، دعت الوزيرة البنك الدولي إلى تعزيز دعمه المالي للحكومة المغربية لمواكبة جهودها من أجل الحد من آثار أزمة “كوفيد-19” وتنفيذ برنامجها التنموي.

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كما شكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لدعوة البنك الدولي إلى تسريع دعمه الفني والتقني للمغرب في بعض المجالات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لرأسمال الاستثمار، وكذا تحسين فعالية المالية العمومية وتطوير التمويل الأخضر والمستدام وذلك بحسب بيان وزارة الاقتصاد المغربية.

من جهته، عبر فريد بلحاج عن اهتمام البنك الدولي بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حيث هنأ الحكومة على الإرادة الواضحة الجديدة والتزامها الراسخ بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمملكة.

وأكد المسئول في البنك الدولي استعداد الأخير لتقديم الدعم المالي والفني لمختلف مشاريع الإصلاح التي تنفذها المملكة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام المستمر والرغبة المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر 2022.

المغرب كوفيد-19 البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وزارة الاقتصاد حكومة المغرب

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