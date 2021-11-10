تسليم مواد غذائية لـ3 آلاف أسرة وتجهيز 25 فتاة للزواج بالجيزة ..شاهد

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر قافلة تنموية بالواحات البحرية، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية المستحقة وتجهيز العرائس المقبلات علي الزواج بعدد ٦ قرى "ضمن مبادرتي " بالهنا والشفا ودكان الفرحة " .

وذلك على هامش تدشين محافظة الجيزة المهرجان الاول للتمور بالواحات البحرية والتي من المقرر بدء فعاليته غدآ ويستمر حتي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ لدعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور علي مستوي العالم .



وأشار محافظ الجيزة أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتبناها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوي المعيشة والخدمات المقدمة لهم خاصة في المناطق النائية والحدودية .



واضاف محافظ الجيزة ان القافلة تضم ٣٦ طن مساعدات حيث استهدفت توفير المواد الغذائية والأغطية لعدد ٣٠٠٠ أسرة بالإضافة إلى تجهيز ٢٥ فتاة مقبلة على الزواج بكافة الأجهزة الكهربائية .

وهنأ محافظ الجيزة، العرائس المقبلات علي الزواج موجها الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه للمساهمة في تخفيف العبء عنهم وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري لافتآ أن تلك المبادرات تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي .



وأشاد محافظ الجيزة بدور منظمات المجتمع المدني والمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا .



رافق المحافظ خلال الفاعلية أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد وتامر عبد الفتاح رئيس الصندوق التنفيذي لتحيا مصر ومحمد امبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

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