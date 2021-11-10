ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. أمريكا تسجل مستويات تضخم كارثية

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، بأن أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات الأساسية في أمريكا ترتفع يوميا، بوتيرة أسوأ من المتوقع، مسجلة أعلى معدل تضخم في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، قفز مؤشر أسعار المستهلك، والذي يقيس أسعار مجموعة من المنتجات مثل الوقود والرعاية الصحية وسلع البقالة والإيجارات، في أكتوبر بنسبة 6.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذا أكبر معدل منذ ديسمبرعام 1990، وذلك مقارنة بتوقعات أشارت إلى 5.9% على أساس شهري، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% مقابل توقعات بـ0.6%.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% مقابل التقديرات البالغة 0.4%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 4.6%، مقارنة بالتوقعات البالغة 4%.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام بنسبة 4.8% في أكتوبر وارتفعت بنسبة 30% في فترة الإثني عشر شهرا الماضية.

وكانت أسعار السيارات المستعملة من أكبر المساهمين في التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 2.5% خلال الشهر و26.4% خلال العام.