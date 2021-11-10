هروب سفيرة إسرائيل من مؤتمر صحفي في لندن .. تفاصيل

واجهت سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، وهي تنتمي إلى حزب الليكود صيحات الاستهجان من المحتجين الذين هتفوا "عار عليك" وهي تغادر جامعة لندن.

وعلقت حوتوفلي، على حادث هروبها تحت الحراسة المشددة من مؤتمر في كلية لندن للاقتصاد، بعد احتجاج كبير من قبل نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية.

ووفقا لقناة كان الإسرائيلية: قالت حوتوفلي "أنا ممتنة للغاية لكل الدعم الذي تلقيته من الحكومة البريطانية والعديد من الأصدقاء والشركاء".

وأضافت: "سأستمر في مشاركة القصة الإسرائيلية وإجراء حوار مفتوح مع جميع شرائح المجتمع البريطاني".

وتابعت: "لم أشعر بأي خوف. تعكس الصور الموثقة مظاهرة صوتية حدثت وليس أكثر من ذلك. تلقيت مكالمات دعم من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية وشخصيات في حكومة المملكة المتحدة".