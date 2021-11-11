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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا

أنتيجرا
أنتيجرا

أعلنت شركة أكيورا عن أقتراب الأعلان الرسمي لسياراتها الرياضية الجديدة و التي تم تسميتها بأسم أنتيجرا ، و سيتم الاعلان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 11 نوفمبر القادم سيتخلله مؤتمر صحفي و حدث إعلامي كبير سيتم بثة أونلاين على مواقع و حسابات الشركة في جميع أنحاء العالم .

و كانت الشركة اليابانية قامت بنشر صور تشويقية للسيارة على حساباتها الرسمية في الفترة الماضية كنوع من الدعايا لتسويق سيارتها الجديدة ، و كانت بداية التشويق في أسبوع مونتيري للسيارات من خلال الكشف عن مصابيح LED الخاصة بها ،  و تسعى أكيور لأعادة أحياء أسم أنتيجرا المميز من جديد و ذلك بعد غياب طويل جداً أستمر لـ 16 عاماً .

 

و ستأتي السيارة الجديدة بتصميم رياضي أنيق بخمسة أبواب ، و أن تصميم السيارة الجديدة سيكون مستوحى من سيارة أنتيجرا RS موديل 1986 مثل ما قالت الشركة على موقعها الرسمي .

و رغم أن النسخة التي سيتم الكسف هي نسخة تجريبية أولية و لكنها ستكون جاهزة للانتاج بنسبة 99% ، و ما تزال مواصفاتها الميكانيكية محل غموض إذ لم تعلن الشركة عنها بشكل رسمي حتى الآن ، و لكن تشير المعلومات المتوفرة الي أنها قادمة بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات ، فيما لا توجد أي معلومات حقيقية عن المحرك و لكن بالتأكيد ستأتي بمحرك قوي و مميز.

 

و من ناحية التصميم و التجهيزات ستتوفر السيارة بخمسة أبواب ، أربعة منها عادية و بالأضافة لباب خامس مائل لتصبح شبيهه بسيارات الكوبيية ، و تتشابهه مع سيارة أكيورا TLX ، تايب أس في مصابيح LED و الواجهه الامامية ، بالأضافة انها ستحمل نفس منصة هوندا سيفيك و التي تمثل منصة الجيل الحادي عشر.

لوس أنجلوس الرياض سيارات هوندا رسمية أمريكي مؤتمر صحفي أكيورا

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