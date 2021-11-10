بفستان ذهبي.. روجينا تخطف الأنظار بجمالها ورشاقتها I شاهد

شاركت الفنانة روجينا بصور جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان ذهبي طويل وأنيق، يبرز جمالها ورشاقتها، ومطرز باللولي والخرز، ومن الناحية الجمالية حرصت على لوك ميك اب بنفس الألوان ونسقت أكسسوارات مثالية مع الطلة.

يذكر أن روجينا، كشفت مؤخرا، عن تفاصيل زواجها من الفنان أشرف زكي، قائلة: "أشرف قرر أنه هيتجوزني من غير ما أعرفه أساسا".

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" عجبني في روجينا أنها بنت مؤدبة.. وأول ما شوفتها حسيت إن فيها كل مواصفات البنت اللي بحلم بيها"، متابعا:" قولت لصديقي وقتها أنا هتجوز البنت دي وقد كان".

وروى "أشرف زكي" تفاصيل الخطة التي وضعها لمعرفة منزل زوجته، موضحا: "أنا مكنتش أعرف بيتها وعرضت على زميلة لنا أن تقوم بمساعدتي"، متابعا: "بالفعل نسمة ساعدتني في إني أشوفها".

وعلقت روجينا على حديثه:" أنا كنت عارفة شكله لأنه المعيد بتاعي.. ولما شوفته واقف عند بيتي اتصدمت".