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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقابل 400 ألف دولار.. بيع كمبيوتر خشبي من إنتاج آبل في مزاد علني

كمبيوتر خشبي
كمبيوتر خشبي

بيع جهاز كمبيوتر خشبي من طراز «أبل - 1»، أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا «أبل» في الأسواق عام 1976 ولم يتبق منه سوى بضع عشرات في العالم، في مزاد  مقابل 400 ألف دولار.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، كانت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار «جون موران» للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجليس، مقدّرة بسعر يراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز سوى 200 «أبل - 1»، جُمعت كلها يدوياً عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666 دولاراً.

وبيع جهاز «أبل - 1» كان لا يزال صالحاً للعمل بأكثر من 900 ألف دولار عام 2014 في مزاد أقامته دار «بونهامز».

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن 60 جهاز «أبل - 1» أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي طرحته دار «جون موران»، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة خشباً من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.

وعام 1976، كانت أجهزة «أبل 1» من نماذج الحواسيب الشخصية القليلة المجمّعة (مع مكونات ملتحمة على اللوحة الأم)، لكنها كانت تباع في كثير من الأحيان من دون صندوق الحاسوب أو لوحة المفاتيح).

وكان الحاسوب المبيع أمس في المزاد قد اشتراه حينها أستاذ في جامعة «شافي كولدج» أعاد بعدها بيعه سنة 1977 إلى طالب لديه احتفظ به حتى اليوم.

كومبيوتر آبل دولار العالم مزاد

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