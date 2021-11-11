للعرائس.. تعرفي على موضة تسريحة الشعر في خريف وشتاء 2021

في ليلة العمر تختار العروسة أفضل طلة لها من حيث شكل الفستان والمكياج وكذلك شكل تسريحة الشعر، ومع تغير فصول السنة قد تتغير موضة تسريحات الشعر باختلاف فصول السنة.



يقول مصفف الشعر شادي لحود، لا شك أن تسريحات شعر العروسة تتغير باختلاف فصول السنة، ولذلك فإن موضة خريف وشتاء 2021 في تسريحات شعر العروسة مميزة، فقد تكون تسريحة الشينيون من التصفيفات الكلاسيكية التي تلجأ إليها الكثير من العرائس، باعتبارها من التسريحات التي تجمع الشعر بأكمله بطريقة تجعله بسيطًا، ويمكن ارتداء طرحة الزفاف عليه، إلا أن هناك تصفيفات جديدة وعصرية له، حيث تكون منخفضة قليلًا، وقد يتم دمجها مع الضفائر، تلك التي يمكنك الاختيار من بينها بسهولة.



وأضاف تلجأ الفتيات الجريئات إلى تصفيفات شعر مختلفة وجريئة تتناسب مع شخصياتهن في ليلة زفافهن، حيث يتركن شعرهن حرًا بشكل فوضوي، وسواء كان شعرك أملس أو مجعد، يمكنك أن تتركي بعض خصلاته متناثرة على وجهك، مع ربط شعرك من الخلف بشكل فوضوي أيضًا ليصبح مناسبًا لإطلالتك كعروس.



وأضاف تعد الضفائر موضة الخريف والشتاء التي تسيطر على موضة الشعر فى 2021، وقد يشعر البعض بالاستغراب عند التحدث عن استخدامها في تسريحات شعر العروس في 2021 أيضًا، ولكنها ستكون بشكل مختلف عن المعتاد، حيث يتم مزجها مع الشينيون الذي يعتمد على الشعر المرفوع المناسب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

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