بعد اشتعال الصراع في إثيوبيا.. مباحثات عاجلة بين أمريكا والاتحاد الأفريقي

اشتعلت الحرب الأهلية في إثيوبيا، واحتدم القتال الدامي بين جبهة تحرير شعب تيجراي وقوات أبي أحمد، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من آبي أحمد وجيش إريتريا بحق الإثيوبيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بلينكن يبحث مع مبعوث الاتحاد الإفريقي ضرورة بدء مفاوضات لوقف القتال في إثيوبيا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاربعاء، إن الحصار الذي تفرضه قوات أبي أحمد على إقليم تيجراي في إثيوبيا، يمنع ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ووفقا لوكالة فرانس برس، اتهمت المنظمة قوات أبي أحمد وجيش إرتريا بارتكاب أعمال عنف جنسي واستهداف منشآت الرعاية الصحية بشكل متعمد، وقامت بتوثيق الصدمات النفسية والجسدية التي عانى منها ضحايا الاغتصاب الذين تراوحت أعمارهم بين 6 – 80 عاما.

وقالت: "الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيجراي منذ يونيو الماضي، يضاعف من معاناة الضحايا عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة".