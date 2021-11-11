عمرو عبد الهادي المتحدث باسم الجهاز المركزي للتعمير يتحدث عن مشروعات الجهاز

قال المهندس عمرو عبد الهادي المتحدث باسم الجهاز المركزي للتعمير، إن الأجتماعات الدورية التي تتم بأستمرار لتطوير الريف المصري و المرور الدوري على المشروعات يؤكد دائماً حرص الدولة المصرية و أجهزتها و الوزارات و جميع المحافظات المعنية على تنفيذ المشروع طبقاً للتوقيتات المحددة .

وأضاف "عمرو عبد الهادي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم" المذاع على قناة " أون"، أن الأجتماعات الدورية التي تتم دائماً مثل أجتماع اليوم ، يكون لحل معوقات و مشاكل التنفيذ ، مضيفاً أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء ""مصطفى مدبولي" لتكامل العمل ما بين جميع الوزارات و المحافظات و أجهزة الدولة تكون لصالح تنفيذ المشروعات".

وتابع"عمرو عبد الهادي"،" المشروعات جزء كبير منها أبتدا و كان يوجد مشاكل في الأول كثيرة بصفتها أنها كانت المرحلة الأولى من المشروع و لكن المعوقات معظمها أبتدا يروح، وفي مشروعات أبتدت تنتهي مثل بعض مشروعات المدارس و بعض مشروعات نقاط الإسعاف و المراكز الصحية".