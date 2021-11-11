نتيجة مدرسة الضبعة.. إعلان أسماء 60 طالبا مقبولين خلال أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة خلال أيام

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم باختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات.

وقد تضمنت المرحلة الثانية اختبارات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة : اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهني واللغة الإنجليزية.

ويجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.

وشاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إجراء كشف الهيئة لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالبا من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالبا من باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بلغ 126 طالب من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية

وقد حضر (77) طالبا فقط امتحانات المرحلة الثانية للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة التي بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.