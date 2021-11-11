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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. بوريطة يمثل المملكة في المؤتمر الدّولي حول ليبيا

المغرب
المغرب


كشفت مصادر لصحيفة هسبريس المغربية  إن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المغربية، سيمثل المملكة المغربية في المؤتمر الدّولي حول ليبيا، الذي ترعاه باريس، يوم غد الجمعة حيث سيلقي خطابا بهذة المناسبة.

كما ستحضر دول الجوار إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا، بما فيها تشاد واليونان وتونس؛ فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن الجزائر ستشارك أيضا، لكن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر في اللقاء، بل سيكلف وزير خارجيته رمطان لعمامرة.

ويشار الي ان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أكد في تصريح سابق أن “المغرب يرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستقام في ليبيا يوم 24 دجنبر المقبل، المخرج الوحيد للأزمة في هذا البلد المغاربي”.

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وأضاف : “لا حل للأزمة الليبية بدون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها.

وشدد الوزير على أن “دور المغرب في الملف الليبي لم يبدأ بمؤتمر برلين ولن ينتهي به و أن المشاركة في المؤتمرات لم تكن هدف المملكة.

كما اعتبر أن دور البلد هو أن “يكون جنبًا إلى جنب مع الليبيين أولاً، ولمواكبة ما يريدونه لإيجاد حل لأزمتهم”.

وتابع الدبلوماسي المغربي: “ليبيا ليست كعكة دبلوماسية تشتغل فيها لتنضاف إلى Carte de visite .. ليبيا هي معاناة شعب منذ مدة وإرادة شعب لكي يخرج من الأزمة عن طريق الانتخابات، وليست صورا أو حضورا أو عدم حضور”.

وشدد بوريطة، في التصريح نفسه، على أن “المغرب مع المجهود الأممي، ولا يشتغل بمعزل عنه”، مشيرا إلى أن “الرباط تشتغل في إطار مجهودات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى ليبيا لإيجاد حل للأزمة وفق خارطة طريق اتفق عليها الليبيون، والدور المحوري للمؤسسات الرسمية الليبية في تطبيق هذه الخارطة

المغرب ليبيا الانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون الحكومة المغربية ناصر بوريطة رمطان لعمامرة المؤتمر الدولى حول ليبيا

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