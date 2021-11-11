البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة السوداني

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس.



وذكر التليفزيون السوداني مساء اليوم /الخميس/ أن المرسوم نص على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي " الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا ، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا للرئيس ، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضوا ، الفريق ركن ياسر العطا عضوا ، الفريق مهندس إبراهيم جابر عضوا ، مالك عقار عضوا ، الطاهر أبوبكر حجر عضوا ، الهادي إدريس عضوا ، رجاء نيكولا عضوا ، يوسف جاد كريم عضوا ، أبوالقاسم محمد عضوا ، عبدالباقي عبدالقادر عضوا ، سلمى عبدالجبار عضوا.



وأرجأ المرسوم تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات بشأنه.



يشار إلى أن تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي " حركات الكفاح المسلح " في المجلس الذي تم حله في شهر أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا .