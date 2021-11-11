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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة السوداني

صدى البلد

 أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس.


وذكر التليفزيون السوداني مساء اليوم /الخميس/ أن المرسوم نص على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي " الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا ، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا للرئيس ، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضوا ، الفريق ركن ياسر العطا عضوا ، الفريق مهندس إبراهيم جابر عضوا ، مالك عقار عضوا ، الطاهر أبوبكر حجر عضوا ، الهادي إدريس عضوا ، رجاء نيكولا عضوا ، يوسف جاد كريم عضوا ، أبوالقاسم محمد عضوا ، عبدالباقي عبدالقادر عضوا ، سلمى عبدالجبار عضوا.


وأرجأ المرسوم تعيين ممثل شرق السودان إلى حين اكتمال المشاورات بشأنه.


يشار إلى أن تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي " حركات الكفاح المسلح " في المجلس الذي تم حله في شهر أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا .

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