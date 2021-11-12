في افتتاح مبنى نقابة المهندسين بالسويس

محافظ السويس: نقابة المهندسين شريك رئيسي مع المجلس التنفيذي لتنفيذ الأعمال

نقيب المهندسين: سعيد لما رأيته من إنجازات وتطوير للأفضل بمحافظة السويس





افتتح اللواء ا.ح عبد المجيد صقرمحافظ السويس والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس حسن عبد العليم الامين العام لنقابة المهندسين ونقيب مهندسى السويس مبني نقابة المهندسين بشارع الجيش بالسويس بعد التطويروالتجديد الذي تم بالمبني بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد المحافظ والنقيب والحضور مبني نقابة المهندسين والأقسام المختلفة والتصميمات المعمارية والهندسية والفنية التي استخدمت بالمبني ليليق بأبناء السويس ثم شهدا عرض تسجيلي عن مراحل إنشاء الصرح الكبير وجهود النقابة لإنجازه .

وفي كلمته أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن نقابة المهندسين شريك رئيسي مع المجلس التنفيذي للمحافظة لتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات ، مؤكدا على أن مجلس إدارة النقابة برئاسة المهندس حسن عبد العليم وباقي الاعضاء بذلوا جهدا كبيرا وحققوا نجاحات كبيرة لبلدهم السويس ، مشيرا إلى أن السويس بلد الصمود والتحدي وهي شرف وفخر للسويس والسوايسة .

واشار المحافظ الي اننا بذلنا جهود كبيرة خلال 3 سنوات من أجل تطوير السويس ، ومؤكدا اننا سنبذل المزيد من اجل تنمية وتطوير المدينة في العديد من المجالات لتعود السويس الجميلة مرة أخرى عروسا للبحر الأحمر .

قال نقيب المهندسين إن محافظة السويس بقعة طاهرة من تراب مصر، وكانت مثالا للصمود على مدار عقود من الزمان.

وأضاف ضاحي، في كلمته خلال حفل افتتاح المقر الجديد لنقابة مهندسين السويس الفرعية، أنه تم تغيير ملامح محافظة السويس بشكل كبير بفضل الإنجازات التي حققها المحافظ تحقيق حلم طال انتظاره.

وتابع: أبارك لمحافظة السويس على هذا الصرح العظيم الذي تحقق من خلاله الحلم الذي طال انتظاره في مقر للنقابة الفرعية يليق بمهندسي السويس .

وأكد أن نقابة مهندسي السويس، هي منارة للعلم في المحافظة وكان من المهم أن تلقى اهتمام كبير لتصبح واحدة من أفضل النقابات على مستوى الجمهورية ، قائلا ان نقابة المهندسين سوف تكون الذراع الأقوى لتنفيذ كافة المشروعات في محافظة السويس وفي مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبد العليم نقيب مهندسين السويس، أن مشروع نقابة مهندسين السويس هي عبارة عن حلم استمر لمدة 10 سنوات، وتم في ولاية المهندس هاني ضاحي افتتاح المقر الذي يليق بمهندسين السويس.

وشارك في افتتاح مقر نقابة مهندسين السويس الجديدة اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسي نقابة مهندسين القاهرة، المهندس هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية، المهندس أحمد حشيش المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للمهندسين، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية و والنائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات . والمجلس الأعلى للنقابة، وعدد كبير من أعضاء النقابة العامة المهندسين والجهات التنفيذية بالنقابة.

وأهدى المهندس هاني ضاحي، درع نقابة المهندسين، للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، كما تم اهداء درع المحافظة لنقيب المهندسين.